رئيس جامعة بنها يتفقد انتظام الفصل الدراسي الثاني بالكليات.. صور

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، انتظام أول أيام سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بكليات بكليات الزراعة والطب البيطري والتربية الرياضية والعلاج الطبيعي.

جاء ذلك بحضور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي ووكلاء الكليات.

والتقى رئيس الجامعة بالطلاب، داخل القاعات والمدرجات الدراسية، وطالبهم بالمشاركة الفعالة والجادة في الأنشطة الطلابية، وذلك لصقل مهاراتهم إلى جانب الدراسة، مؤكدًا أن الجامعة تقوم بتنفيذ برنامجا تدريبيا يتضمن العديد من الأنشطة الطلابية داخل عدد من المراكز والوحدات التعليمية، مشيداً بما شاهده خلال الجولة وانتظام الدراسة وتواجد أعضاء هيئة التدريس وسط أبنائهم الطلاب.

كما تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي أعمال الصيانة التي تجري بعدد من الأقسام العلمية بكلية الزراعة واستعدادات الكلية لزيارة الاعتماد البرامجي من هيئة ضمان الجودة والإعتماد لاعتماد 3 برامج وهم "برنامج وقاية النبات، برنامج علوم الأغذية، وبرنامج البيوتكنولوجي"، كما تفقد رئيس الجامعة أيضا المزارع التعليمية بكلية الطب البيطري.



وأكد "الجيزاوي" انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام الفصل الدراسى الثاني، مضيفا أن جامعة بنها أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت وإعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منسوبيها.

تفقد انتظام الدراسة

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