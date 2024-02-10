دراسة طبية تؤكد شرب جرعتين من القرفة يوميا يمنع الاصابة بمرض السكري

أفادت دراسة حديثة أن شرب كوبين من القرفة يوميا يمكن أن يمنع الاصابة بمرض السكري لدي الأشخاص المصابين بذلك.

وقيم باحثون في جامعة كاليفورنيا أن تناول جرعة قليلة من التوابل الحلوة يمكن أن يقلل بشكل جيد من مستويات السكر في الدم.

وشخص العلماء 18 شخصا بالغا مصابون بزيادة الوزن أو السمنة وتم تشخيص إصابتهم بمقدمات مرض السكري.

وتم تقسيم مجموعتين منهم تناول كبسولة دواء مرتين يوميا والمجموعة الثانية كبسولة تحتوي علي معلقة من القرفة وأتضح من تناولوا كبسولات القرفة لديهم مستويات سكر في الدم أقل بكثير من أولئك الذين تناولوا الكبسولات العادية.

وأضاف الباحثون: "إن القرفة هي مكمل غذائي جيد على نطاق كبير ومنخفض التكلفة، قد تساهم في تحسين التحكم في الجلوكوز عند إضافتها إلى النظام الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري المرتبط بالسمنة".

ومع ذلك، حذر الباحثون غير المشاركين في الدراسة من أنه لا تزال هناك حاجة لتجارب أكبر.