نهائي كأس آسيا.. التاريخ يساند قطر أمام الأردن.. 10 انتصارات للعنابي مقابل 4 للنشامي

يُسدل الستار، اليوم السبت، على بطولة كأس آسيا 2023، حيث يلتقي المنتخب القطري، حامل اللقب، مع نظيره الأردني في نهائي مثير، على ملعب لوسيل في الخامسة مساء.

وتحمل هذه المباراة النهائية طابعًا عربيًا خالصًا، وتمثل صراعًا تاريخيًا بين المنتخبين اللذين التقيا 11 مرة في الماضي، 6 منها في إطار البطولات الرسمية، و5 ودية.

ويقف التاريخ مع المنتخب القطري قبل النهائي، حيث تفوق على الأردن في 10 مباريات مقابل 4 للنشامي، فيما تعادلا 3 مرات.

تاريخ مواجهات المنتخبين:

المباريات الرسمية:

تصفيات كأس آسيا 1984: فازت قطر 2-0.

تصفيات كأس العالم 1986: فاز الأردن ذهابا 1-0، وفازت قطر إيابا 2-0.

تصفيات كأس العرب 1985: فازت قطر 2-0.

تصفيات كأس العالم 1990: فازت قطر ذهابا 1-0، وتعادلا إيابا 1-1.

كأس العرب 1998: فازت قطر 2-0.

تصفيات كأس آسيا 2000: تعادلا 2-2.

تصفيات كأس العالم 2006: فاز الأردن ذهابا 1-0، وفازت قطر إيابا 2-0.

بطولة غرب آسيا 2008: فاز الأردن 3-0.

بطولة غرب آسيا 2014: فازت قطر 2-1.

المباريات الودية:

مارس 2008: فازت قطر 2-1.

أكتوبر 2012: تعادلا 1-1.

أغسطس 2016: فازت قطر 3-2.

ديسمبر 2018: فازت قطر 2-0.

فبراير 2024: فاز الأردن 2-1 (مغلقة).

مباراة اليوم:

يدخل المنتخبان المباراة النهائية بمعنويات عالية، حيث حقق كل منهما مسيرة مميزة في البطولة.

ويطمح المنتخب القطري إلى الحفاظ على لقبه الذي حققه في النسخة الماضية، بينما يسعى المنتخب الأردني إلى تحقيق إنجاز تاريخي بكتابة اسمه على قائمة أبطال كأس آسيا.