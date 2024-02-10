7 ملايين جنيه حجم إنشاءات جارية بمركز شباب أتريب

يتابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إجراءات العمل في إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي ومحلات بمركز شباب أتريب التابع لإدارة شباب بنها بنظام حق الانتفاع برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتبلغ التكلفة الإنشائية لحمام السباحة والمحلات نحو 7 ملايين جنيه بقيمة إيجارية شهرية لحمام السباحة تبلغ ٩٥٠٠ جنيه لمدة ١٢ سنة بزيادة سنوية 7%، وبقيمة إيجارية شهرية لعدد 3 محلات بقيمة 1000 جنيه لمدة 7 سنوات بزيادة سنوية 7%.

وأكد الصبروط أن الطفرة الإنشائية الكبيرة بمراكز الشباب بصفة عامة ومراكز شباب القليوبية على وجه الخصوص تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للمترددين على مراكز الشباب .