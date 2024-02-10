اليوم.. "الدراما التاريخية بين الواقع والخيال" فعالية جديدة لصالون نفرتيتي داخل قصر الأمير طاز

ينظم صندوق التنمية الثقافية- برئاسة الدكتور وليد قانوش- ندوة ضمن فعاليات صالون نفرتيتي الثقافي في السادسة مساء اليوم السبت ١٠ فبراير الجاري بقصر الأمير طاز.

يتناول الصالون الذي يعقد فعالياته شهريا قضية مطروحة للنقاش خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك تحمل عنوان "الدراما التاريخية بين الواقع والخيال ". ويستضيف الكاتبة والدكتورة لميس جابر والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة والفنان الدكتور محمود مبروك أستاذ فنون النحت بجامعة حلوان.

يناقش الصالون أبعاد القضية التي تمس ذاكرة الأمة وتاريخها، حيث يتحدث الضيوف الكرام عن طرق كتابة التاريخ وإمكانية تحويله الى عمل فني، خاصة وأن الدراما باتت تلعب دورًا مؤثرًا في إعادة تقديم التاريخ بشكل قريب من قلوب المشاهدين مما يجعلها محفوظة في ذاكرتهم بشكل أكبر.

كما يناقش الصالون المشكلات التي تواجه كتاب وصناع الأعمال الدرامية والتي تقف حاجز أمام تقديمها على شاشات التلفزيون أو السينما، ويعيد طرح تساؤلات حول الاقتباس والنقل لمختلف الأحداث التاريخية وحجم التصرف والاختلاف بين الواقع التاريخي وبين الخيال الإبداعي خلال عملية إبداع الدراما.

علما بأن صالون نفرتيتي الثقافي يعقد لقاءاته شهريا داخل قصر الأمير طاز لمناقشة أحد القضايا الثقافية والفكرية أو الأثرية المثارة على الساحة والتي تمس الحضارة المصرية وتراثها الإنساني. ويقوم بإعداده ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام وهن

مشيرة موسى وكاميليا عتريس ونيفين العارف وأماني عبد الحميد وفتحية الدخاخني والإذاعية وفاء عبد الحميد.