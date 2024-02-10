مدير الإغاثة الفلسطينية يناشد بفتح ممر إنساني لإدخال المعدات الطبية والأدوية لقطاع غزة

السبت 10/فبراير/2024 - 12:06 م

ناشد مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية دكتور عائد ياغي، بفتح ممر إنساني آمن لإدخال المعدات الطبية والأدوية والفرق الطبية لقطاع غزة والسماح بتحرك وسفر الجرحى والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج، ووقف القتل الممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير الإغاثة الفلسطينية - في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم السبت - إنه "في ظل المأساة التي يواجهها الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان على قطاع غزة ووقوع ما يزيد عن 27 ألف شهيد و67 ألف جريح وآلاف تحت الأنقاض، فقد سيرت الجمعية 30 فريقا طبيا ميدانيا في مراكز الإيواء في رفح ودير البلح وغزة والشمال ويتم تقديم الرعاية الصحية الأولية والأدوية وتغطية جزء من الاحتياجات الطبية والصحية".

وأضاف أن "ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المنظومة الصحية هو محاولة تأييد الخدمات المقدمة للمواطنين، فما تبقى من مستشفيات غير صالحة لاستقبال مرضى جدد، كما تتعرض الأطقم الطبية للاستهداف المباشر خلال عملهم، إلى جانب المجازر بحق طواقم الإسعاف".

وأوضح مدير الإغاثة الفلسطينية أنه "على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لإدخال المساعدات، إلا أن حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لازالت دون المستوى المطلوب، ويعترضه الكثير من المشكلات منها تحكم قوات الاحتلال من حجم وشكل المساعدات وتفتيشها وهو ما يؤثر على سرعة إمداد الشعب الفلسطيني بها".