غدا.. انطلاق فعاليات مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات بجنوب سيناء

تنطلق غدًا الأحد، أولى فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، بمحافظة جنوب سيناء، التي تهدف إلى التعرف على تجارب الآخرين من خلال الاستماع إلى قصصهن الواقعية التي مروا بها ومن وحي هذه القصص تستلهم الفتيات أساليب جديدة في مواجهة الحياة، كما أنها تكشف عن القدرات الكامنة بداخلهم مما يساعد على أخذ قرارات تحسن من الواقع وتنير المستقبل.

وقال أسامة عبدالبديع، المنسق الإعلامي للمبادرة بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز"، إن فعاليات المبادرة الوطنية دوّي التي تدعمها وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار "بحكايتك تكمل.. حكايتهم"، سوف تبدأ فعالياتها اعتبارًا من غد الأحد، داخل مراكز شباب مدن المحافظة بواقع 40 ورشة حوار مجتمعي، موضحًا أن كلمة "دوّي"، تعني في اللغة العربية الفصحى صوت له تأثير وصدى.. وهذا بالضبط هدفنا من كل حكاية تتحكي..أنها تسّمع وبحكایتك تكمل حكايتهم".

وأشار عبدالبديع إلى أن فعاليات الحوار المجتمعي لدعم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوّى" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني (الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب) وذلك إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته وان الاستثمار فيهن هو الاستثمار في بناء مستقبل أكثر اشراقًا للوطن.

وأضاف: أن الموضوعات المتعلقة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" تتضمن:

الصحة والتعليم والرياضة .

الحقوق المدنية للفتيات.

الحماية من الإساءات.

التواصل الاسري.

ومواعيد تنفيذ الحوارات المجتمعية طبقًا للجدول المرفق