المشدد 7 سنوات لشخصين في سرقة مشغولات ذهبية من مسكن طبيب بالأزيكية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد ٧ مع الشغل لسرقتهم مشغولات ذهبية من مسكن طبيب .

وذكر قرار الإحالة أن المتهم ف.ا عاطل ،س.م عاطل سرقوا المشغولات الذهبية المملوكة لطبيب من داخل مسكنه أثناء غيابه وذهابه إلي عمله.

وقال المتهم الأول في تحقيقات النيابة أنه يعلم بثراء المجني عليه فخططوا لسرقته أثناء ذهابه إلي العمل وظلوا يراقبوا طيلة اسبوعين وأنهم استخدموا المفتاح المصطنع في فتح باب الشقة ،وسرقوا مبالغ مالية ومشغولات ذهبية

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وكان قسم شرطة الأزبكية تلقي بلاغا من طبيب يفيد سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من مسكنه وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين مرتكبي الواقعة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبطهم وبمواجهتهما إعترفوا بنشاطهم الإجرامي في السرقة وارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.