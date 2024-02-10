ديزني تستحوذ على وثائقي تايلور سويفت مقابل 75 مليون دولار

استحوذت استديوهات ديزني على وثائقي المغنية الأمريكية تايلور سويفت “Taylor Swift: The Eras Tour”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر العالمي.

ووفق موقع “فارايتي”، دفعت ديزني أكثر من 75 مليون دولار لنجمة البوب مقابل بث “Taylor Swift: The Eras Tour” عبر منصة “ديزني بلس”. وذكر الموقع أن ديزني قامت بالمزايدة على نتفليكس واستديوهات يونيفرسال للحصول على حقوق البث.

ومنذ طرحه في 13 أكتوبر الماضي، حقق وثائقي سويفت إيرادات عالمية قياسية بلغت 261 مليون دولار، تعتبر هي الأعلى في تاريخ وثائقيات حفلات المغنيين في تاريخ شباك التذاكر العالمي.

يتتبع الفيلم اعتلاء المغنية الأمريكية (تايلور سويفت) مسرح مدينة (لوس أنجلوس) في ولاية كاليفورنيا، خلال ليلة موسيقيّة حافلة؛ من أجل تقديم جولة الحقب التي تؤدي فيها أغاني مختلفة من جميع ألبوماتها العشر السابقة، في رحلة عمرها سبعة عشر عامًا من الموسيقى.