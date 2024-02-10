هند صبري عن استقالتها من منصب سفيرة النوايا الحسنة: شعرت بالإحباط

قالت الفنانة هند صبري،عن قرار تنحيها من منصب سفيرة النوايا الحسنة ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، تضامنًا مع أحداث غزة، إنها لم تندم على قرارها وتتحمل نتيجته، مضيفة “أنا مواطنة عربية وشعرت بالإحباط وفي معايير مختلفة للإنسانية، وحسيت أن في شرخ في العالم ولسه عندي هذا الإحساس”.

وتابعت هند صبري، خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، “أنا مش هتكلم في الموضوع، حتى في البيان كتبت أنه أنا مش هتاجر بالموضوع وبحترم جدًا المنظمة اللي كنت سفيرتها، واحترامي للناس في الميدان مختلفش”.

وأشارت إلى أنه لم يكن هناك اعتراض من منظمة الأمم المتحدة على قرار استقالتها، قائلة: لم يكن هناك تواصل معي للعدول عن قراري أبدًا، وهما احترموا قراري وأنا حاسة اليوم أن عندي حرية أكبر أني أشارك في أشياء مكنتش قادرة أشارك فيها.