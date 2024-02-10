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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انتظام الدراسة بكليات جامعة سوهاج باليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني.. صور

طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
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أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج على انتظام سير العملية التعليمية بكليات الجامعة من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2023 / 2024، وذلك عقب الانتهاء من كافة الإستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني، وفقاً للخريطة الزمنية التي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. حيث تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، لتنتهي الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وقال النعماني انه في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز، تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات المختلفة، الي جانب والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

وذكر الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى ان  خطة الأنشطة الطلابية تهدف الي تحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات لتنفيذها والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

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