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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس المتهم بسرقة الأبواب الحديدية بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام حلواني "له معلومات جنائية مسجلة" بسرقة الأبواب الحديدية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام حلوانى "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع "سرقة الأبواب الحديدية" والإتجار فيها متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد 7 وقائع وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية عامل خردة "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه والمسروقات.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

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