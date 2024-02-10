الصين تتعامل مع 18.5 مليون بلاغ عن محتوى غير قانوني عبر الإنترنت في يناير الماضي

ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء السيبراني، أن الصين تعاملت مع أكثر من 18.5 مليون بلاغ عن محتوى غير قانوني وضار عبر الإنترنت خلال شهر يناير الماضي.

وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ - أن هذا الرقم أقل بـ1.4 بالمائة عن ديسمبر الماضي.

وأشارت الهيئة، إلى التعامل مع حوالي 17.1 مليون بلاغ من خلال المواقع الصينية الكبرى، مضيفة أن منظمي الإنترنت المركزيين والإقليميين تعاملوا مع حوالي 1.41 مليون بلاغ من هذا القبيل.

وكانت أغلب المحتويات غير القانونية أو الضارة عبر الإنترنت التي تم الإبلاغ عنها عبارة عن معلومات تتعلق بالمواد الإباحية والمقامرة والانتهاكات والشائعات.