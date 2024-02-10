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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"كوكتيل إجرام ".. سقوط عصابة سرقة واتجار فى المخدرات بالوايلى

المتهمين
المتهمين
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ضبطت أجهزة الامن بالقاهرة عناصر تشكيل عصابى  تخصص فى سرقة الدراجات النارية والإتجار فى المواد المخدرة.


تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 عاطلين- لهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة الوايلى.. وبحوزتهم (كمية من مخدر البودر - 2 سلاح أبيض"سنجة").

وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة الدراجة النارية وأقروا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الإتجار، وإعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وسرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقروا بإرتكابهم (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سئ النية" ( عاطل – مقيم بمحافظة القليوبية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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