الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في الخليل بالضفة الغربية

السبت 10/فبراير/2024 - 11:12 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /السبت/ 14 فلسطينيا، وسرقت أموالا ومصاغا ذهبيا، خلال عملية اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها، في بلدة "بيت أمر" شمال الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية - في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، أثناء عملية الاقتحام، كما فجرت قنابل تفريغ داخل بعض المنازل التي اقتحمتها في بلدة "بيت أمر"، ما أحدث خسائر كبيرة داخلها، وسرقة مبالغ مالية، ومصاغا ذهبيا، واستولت على حوالي 20 مركبة من البلدة، وتحويل أسطح بعض المنازل، إلى ثكنة عسكرية.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية، وتشمل 7 مداخل، وهي مدخل جالا المؤدي إلى حلحول، ومدخل صافا المؤدي إلى البلدة وبلدة صوريف، ومدخل شارع الشهيد ياسر عرفات المؤدي إلى البلدة وشارع 60، ومدخل طريق العين المؤدي إلى شارع البقعة، وتسكير منطقة شعب قنوص وشعب أسير، وطرق فرعية أخرى.