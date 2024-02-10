الأرصاد: اليوم استقرار تام في الأحوال الجوية بكافة الأنحاء

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن انه يشهد اليوم السبت استقرار تام في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتنشط الرياح فقط على مناطق من جنوب سيناء وهدوء نسبي على باقي أنحاء البلاد ، وحالة البحرين معتدلة ومناسبة لكافة الأعمال البحرية.

شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 8 ، وعلى جنوب الصعيد 26 العظمي والصغرى 11 درجة .

درجة الحرارة الآن على القاهرة 17 درجة مئوية