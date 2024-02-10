مصطفى بكري: ممارسات الاحتلال هدفها دفع الفلسطينيين لاقتحام الحدود المصرية

اعتبر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ما يمارسه الكيان الصهيوني من ممارسات عدوانية تجاه الفلسطنيين، وإصراره على اجتياح رفح، كمحاولة لإجبار الفلسطنيين على الهجرة القسرية لسيناء، سيكون بداية نهايتهم.

وأشار بكري، في تغريدة له، على موقع التواصل الاجتماعي (x) تويتر سابقًا، إلى دوي الانفجارات العنيفة في رفح، متوقعًا أن يتحول الاجتياح إلى مجازر بشعة بحسب وصفه.

وأضاف عضو مجلس النواب: هناك مليون و٤٠٠ألف فلسطيني مكدسون في تلك المنطقه المجاورة للحدود المصرية.

وتابع بكري: هناك أكثر من ٢٥ شهيدا وعشرات الجرحي في رفح بسبب الضربات الإسرائيليه للنازحين إلي رفح. الضربات تمهد للاجتياح البري بهدف دفع الفلسطينيين لاقتحام الحدود المصرية.