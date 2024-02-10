"الملتقى الثقافي" يقدم ورشا فنية متنوعة ضمن مشروع أهل مصر بالوادي الجديد

قدم الملتقى الثقافي الخامس عشر لثقافة وفنون المرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام بمحافظة الوادي الجديد، خلال فعالياته مجموعة من الورش الفنية المتنوعة ما بين المشغولات اليدوية والغناء والتصوير والأمثال الشعبية.

وفي هذه الورش قدمت المدربة شيرين عفيفي بتعريف المتدربات بأنواع الخيوط، والغرز المختلفة، خلال ورشة المكرمية وعبّرت كل من سماح سليمان ودعاء ياسين المشاركين في الورشة عن سعادتهما بالورشة التي تعلمتا من خلالها فن المكرمية وكيفية تنفيذ الغرز بأنواعها.

وواصلت المدربة نحمده رياض مع الفتيات تنفيذ الحقائب المصنوعة من الخوص، والمشغولات اليدوية باستخدام الخرز ونواة البلح خلال ورشة "إعادة تدوير مخلفات النخيل"، كما استكمل المدرب عماد عاشور ورشة "الخيامية" بتعريف الفتيات كيفية التطريز على القماش واختيار الألوان المناسبة لتصميم المفارش والمعلقات.

أما في ورشة الإكسسوارات فقامت المدربة سماح فاروق بتدريبهن على تنفيذ مجموعة من الإكسسوارات كالأساور والعقود بالأحجار والخرز.

وفي مجال الورش الحرفية، نفذ المدرب محمود دانيال عددا من اللوحات خلال ورشة الرسم على الرمال، من خلال الاستعانة بأحجار ملونة يتم طحنها للرسم بها على اللوحة وتثبيتها بالغراء الأبيض، بينما قام المدرب محمد أبو زيد خلال ورشة الخزف بتدريب الفتيات على كيفية عمل تشكيلات بالطين وزخرفتها كالأواني ووحدات الإضاءة.

وخلال ورش اكتشاف المواهب، واصل الفنان سمير خاطر تدريبات الصوت والغناء على عدد من الأغاني التراثية والوطنية، كما تعرف الفتيات على زوايا التصوير وكيفية اختيار اللقطات خلال ورشة أساسيات التصوير مع المدرب طارق الصغير.

واختتم اليوم مع ورشة الأمثال الشعبية التي تتضمن التعريف بتاريخ المثل الشعبي وقصته، إلى جانب مناقشة بعض المصطلحات المتعلقة بالتراث الثقافي.

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