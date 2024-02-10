غدا.. انعقاد لجنة بنقابة الصحفيين لنقل أعضاء إلى جدول المشتغلين

قال هشام يونس وكيل اول مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة القيد، ان اللجنة المشتغلين سوف تنعقد غدا الاحد في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالطابق الرابع بمقر نقابة الصحفيين، وأوضح انه لعدد محدد وليس لجميع الزملاء وانه سوف يقوم بتحديد موعد قريبا لانعقاد لجنة اخرى خلال أيام.

وقد أعلنت لجنة القيد، بنقابة الصحفيين، برئاسة هشام يونس وحسين الزناتي وأيمن عبد المجيد، انعقاد لجنة المشتغلين يوم الأحد المقبل الموافق ١١ فبراير، للزملاء الذين أمضوا مدتهم القانونية.

ويذكر أن يوم الخميس ٨ فبراير كان آخر يوم لتقديم أوراق الزملاء الجدد للجنة القيد تحت التمرين، ولم يعلن عن مد فترة استقبال أوراقهم، ومن المقرر أن تنعقد لجنة القيد تحت التمرين خلال شهر أبريل المقبل.