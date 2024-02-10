قط يهاجم عائلة ويصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بسوهاج

استقبل مستشفى جرجا العام خمسة أشخاص من أسرة واحدة، يعانون من إصابات متفرقة بالجسم بعد تعرضهم لعقر قط في منزلهم بقرية المساعيد بمنطقة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

وفي تفاصيل الحادث، تلقى مستشفى جرجا العام بلاغًا يفيد بوصول خمسة أشخاص مصابين بجروح مختلفة نتيجة تعرضهم لعقر قط في منزلهم، وعند الفحص والمعاينة، تبين أن المصابين هم كلا من:

- ر. م . أ، تبلغ من العمر 51 عاماً، أُصيبت بجرح في القدم اليسرى.

- أ . ص . ع، تبلغ من العمر 16 عاماً، أُصيبت بجرح في اليد اليمنى.

- م . ص . ع، تبلغ من العمر 16 عاماً، أُصيبت بجرح في كف اليد والقدم اليسرى.

- ب . ص . ع، تبلغ من العمر 21 عاماً، أُصيبت بجرح في العضد الأيسر.

- س . ص . ع، تبلغ من العمر 11 عاماً، أُصيبت بجرح في اليد والقدم اليسرى.

تم حجز المصابين بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إخطار الجهات المعنية وإدارة الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم الملف للجهات القضائية المختصة للتحقيق في الواقعة.