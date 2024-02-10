خالد عبدالفتاح يخضع لبرنامج تأهيلي في تدريبات الأهلي

يواصل خالد عبد الفتاح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البرنامج التأهيلى بعد الإصابة التي تعرض لها فى ودية الفريق أمام سموحة يوم الأثنين الماضي.



وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها خالد عبدالفتاح تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق تعرضه للإصابة بجزع فى أربطة القدم، ليتأكد غيابه عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مدافع الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة ‏وسيتم تجهيزه للارتباطات المقبلة محليا وإفريقيا.



يذكر أن خالد عبدالفتاح لم يشارك كثيرا مع الأهلي في الموسم الحالي حيث خاض 5 مباريات فقط وخرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر .