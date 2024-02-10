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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي بالفلبين إلى 59 قتيلا ومصابا

انهيار أرضي
انهيار أرضي
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أعلنت السلطات في الفلبين، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي ببلدة "ماكو" في مقاطعة "دافو دي أورو" بجنوب البلاد إلى 27 قتيلا و32 مصابا، فيما لا يزال 89 في عداد المفقودين.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - في نشرتها الإنجليزية - أن الطقس السيئ يعرقل جهود الإنقاذ إلا أن فرق البحث متفائلة إزاء العثور على المزيد من الأحياء بعد انتشال طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على قيد الحياة بعدما قضت 4 أيام تحت الأنقاض.

يشار إلى أن الأمطار الغزيرة ضربت أجزاءً عديدة من جزيرة "ميندناو" التي تضم المقاطعة خلال الأسابيع الأخيرة ما تسبب في وقوع العديد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

الفلبين انهيار أرضي ماكو