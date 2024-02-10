استمرار حبس عامل لاتهامه بسرقة محل بلاي ستيشن في التجمع الأول

قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس عامل 15يوم على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة محل بلاي ستيشن في التجمع الاول

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم

والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة



ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة محل "بلاى ستيشن "بأسلوب "كسر الباب" بالتجمع الأول.

تعود البداية عندما تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (5 شاشات – 2 شاشة كمبيوتر و2 كيسة كمبيوتر– عدد 6 أجهزة "بلاى ستيشن" – 20 ذراع "بلاى ستيشن") من داخل محل "بلاى ستيشن "بأسلوب "كسر الباب" بدائرة القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بذات الأسلوب، مستغلًا علمه بالمكان لسابقة عمله به، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم.