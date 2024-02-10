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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

استمرار حبس عامل لاتهامه بسرقة محل بلاي ستيشن في التجمع الأول

ارشيفيه
ارشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس  عامل 15يوم على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة محل بلاي ستيشن في التجمع الاول 
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم 
والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
 

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة محل "بلاى ستيشن "بأسلوب "كسر الباب" بالتجمع الأول.

تعود البداية عندما تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (5 شاشات – 2 شاشة كمبيوتر و2 كيسة كمبيوتر– عدد 6 أجهزة "بلاى ستيشن" –  20 ذراع "بلاى ستيشن") من داخل محل "بلاى ستيشن "بأسلوب "كسر الباب" بدائرة القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بذات الأسلوب، مستغلًا علمه بالمكان لسابقة عمله به، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.
وتحرر المحضر اللازم.

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