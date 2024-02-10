الناس الطيبة.. ولاد الأصول الذين نبحث عنهم آناء الليل وأطراف النهار

ما أكثر ما نتحدث عنهم ونمجد في أوصافهم وندعو الله أن يكثر من أمثالهم دون أن نضع تعريف جامع مانع لهم، إلى أن جاءت كلمات الإعلامية سارة أسامة، مذيعة بقناة "إي تي سي" لتضع النقاط على الحروف وتصف لنا من هم الناس الطيبة.. الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ.

واستطردت في وصفهم قائلة: الناس الطيبين هما اللي عشرتهم بالأصول..اللي بيراعوا ربنا فيك.. اللي بيعرفوا يحسوا باللي قدامهم..اللي بيفكروا في الكلمة قبل ما يقولوها.. اللي زعلهم طيب.. اللي بيهونوا عليك وجعك حتى وهُم موجوعيين.. اللي مش بيقفُولك على الكلمة.. اللي دايمًا في حالهم.. اللي دايمًا جواهم هو اللي براهم .. اللي بتكون معاهم نفسك من غير حسابات.. تركيزهم إنهم يدوا مش ياخدوا.. عارفين إيه اللي عليهم قبل اللي ليهم.. شايلين طول الوقت مش بيشَيلوك.. مابينتظروش حاجه من حد.. غضبهم هين.. مش بيجرحوا.. بيعرفوا يطبطوا.. ناس عشرتهم سهلة وسلسة.. بيبَسَطوا الدنيا على اللي حواليهم.. بيفرحوك بتلقائية.. بيعيشوك في آمان..

الناس دي ليهم كبير..لكن كبيرهم ( ربنا ) فموازينهم مظبوطه، مرجعيتهم سوية.. تعرف تختلف معاهم وتعرف تتفق معاهم.. نواياهم طيبة وأفعالهم طيبة.. عيشتهم سلام ووجودهم سلام..

(الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )

إنك تعيش طيب طول رحلتك في الدنيا، ده مابيحصلش لوحده ولا فجأه.. ده محتاج قرار ونية الأول ومرجعية هي ربنا ومنهجه، وتطبيق ده لعمل وسلوك، ومتابعة ومحاسبة نفس..

رحلة ترويض للنفس وإصلاح للقلب.. بتنعكس على الروح فبتكون روح طيبة مِطَّمنه وبِتطَّمن..