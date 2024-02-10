بيبو يضع اللمسات الأخيرة قبل السفر إلي الجزائر غدا للاطمئنان على كافة ترتيبات الفريق

يضع خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني لفريق الكرة ، اللمسات الأخيرة على رحلة فريق الكرة للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، حيث يغادر القاهرة غداً، الأحد، إلى الجزائر قبل البعثة من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها 16 فبراير الجاري.

وحدد مسئولو النادي الأهلي يوم 13 فبراير الجاري موعداً من أجل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، السفر قبل موعد المباراة بـ 72 ساعة من أجل التكيف على الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة، والتحضير للمباراة بشكل جيد، في ظل رغبة الجهاز الفني فى حسم المباراة جيدا وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في حسم صعود الأهلي إلى دور الثمانية الأفريقي.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.