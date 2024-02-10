الأهلي يواجه الشباب وديا في البروفة الأخيرة قبل موقعة شباب بلوزداد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة ودية أخيرة أمام فريق الشباب بالنادي، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

ويلتق الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، للوقوف على التشكيل النهائي الذي يخوض به مواجهة شباب بلوزداد وكذكل الحكم على مستوى عدد من اللاعبين الشباب والناشئين خلال البروفة الودية اليوم السبت، قبل السفر إلى الجزائر يوم الاثنين المقبل.

وخاض الأهلي لقاء ودي أمام سموحة، على ستاد السلام يوم الإثنين الماضي وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف أحرزهما الفرنسي أنتوني موديست.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج افريكانز التنزاني ولكن الأخير لعب 4 مباريات.