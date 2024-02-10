اليوم .. مواجهات قوية فى الجولة السادسة للدور الثاني لدوري رجال الطائرة

تنطلق اليوم السبت، لقاءات الجولة السادسة للدور الثانى لدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 .



وتشهد هذه الجولة لقاءات غاية في القوة بين كلا من ، الزمالك مع الاتحاد السكندرى و الطيران مع طلائع الجيش والداخلية مع ايسترن كومبانى على صعيد المجموعة الأولى .

ويلتقى الأهلى مع سبورتنج ، وبتروجت مع القناة و الترسانة مع سموحة على صعيد المجموعة الثانية .

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والسيدات والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومي 25 و27 فبراير الجاري ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش و بتروجت.



فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 29 فبراير الجاري و1مارس المقبل بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد .