طقس الإسكندرية.. شبورة مائية وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت 10 فبراير، استمرار لحالة الطقس الدافئة نهاراً معتدلة ليلًا، واستقرار في سرعة الرياح التي تصل إلى 10 كم/ ساعة، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة، حيث سجلت اليوم 14 درجة مئوية وسط توقعات بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، استقرار حالة الطقس بشكل عام في جميع محافظات مصر، فتسود أجواء شتوية دافئة نهاراً، معتدلة ليلاً ونسبة برودة قليلة.

وأكملت مؤكدة على تجمع ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فالأجواء مستقرة اليوم ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى دافئ على جنوب البلاد.