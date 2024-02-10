سقوط شهيدة فلسطينية وثلاثة جرحى برصاص قناصة الاحتلال أمام مستشفى ناصر في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن قناصة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مواطنين فلسطينيين أمام مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، ونتج عن تلك الاستهداف سقوط شهيدة فلسطينية وإصابة ثلاثة آخرين.

كما أضافت، أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار والقذائف صوب الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.

يذكر أن في الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد 18 مواطنًا فلسطينيًا من بينهم أطفال وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي على منزل وشقة سكنية وسط وشمالي رفح، وأوضحت أن عددًا من الجرحى الفلسطينيين وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء غارة من الطيران الحربي استهدفت محيط بلدية حي النصر شمال رفح.