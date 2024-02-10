استشهاد 4 نازحين في قصف إسرائيلي على محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 4 نازحين فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي داخل ساحات مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهدت اليوم، مواطنة فلسطينية برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ونشر الاحتلال قناصته أعلى المباني في محيط المستشفيات داخل قطاع غزة، لاستهداف المواطنين الفلسطينيين في أي لحظة.

يواصل العدوان الإسرائيلي استهداف المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين في كل مكان داخل قطاع غزة، ويستعد الجيش الإسرائيلي في تركيز كل ضرباته على مدينة رفح الفلسطينية، التي تحتوي على مئات النازحين الفلسطينيين، منذ تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتركيز العملية العسكرية في رفح، وحذرت الأمم المتحدة من أن اجتياح رفح وتكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية فيها سوف يكون له عواقب وخيمة ويتسبب في كارثة إنسانية.