أمام العدالة| الحكم على مرتضى منصور بسب محمود الخطيب.. ومحاكمة متهمي الهيكل الإداري للإخوان.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات المحاكم، اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا الحكم على مرتضى منصور بسب محمود الخطيب ومحاكمة متهمي الهيكل الإداري للإخوان.



-النقض تصدر حكمها على مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

تصدر محكمة جنح النقض حكمها في الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.



وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428 لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن والمقرر لها يوم 17 فبراير المقبل.



-محاكمة متهمي الهيكل الإداري للإخوان



تنظر محكمة الجنايات المنعقدة ببدر، اليوم السبت برئاسة المستشار محمد عمار، محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان".

أسندت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة فى جماعة إرهابية بهدف تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.