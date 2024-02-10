ads
السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب جنوب كاليفورنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، بأن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سجلت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل كاليفورنيا الشمالية.

وفي يناير الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، أن الزلزال  وقع على بعد حوالي 12 ميلًا جنوب مدينة "رانشوس بالوس فيرديس" قبل الساعة 8:30 صباحًا وعلى عمق حوالي 7 أميال. 

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن حوالي 17621 شخصًا شعروا بهزة "بسيطة" في ذلك الوقت الذي وقع فيه الزلزال.

هزة أرضية كاليفورنيا زلزال عدم حدوث إصابات