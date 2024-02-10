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السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

11 شهيدًا وعدد من المصابين في قصف منزل شمال رفح جنوبي قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط 11 شهيدًا وعدد من المصابين جراء القصف الإسرائيلي على منزل في حي النصر شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومنذ قليل، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى وجود عدد من الشهداء والجرحى جراء ذلك القصف الوحشي.

وأمس الخميس، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 8 من طواقمها الطبية في مستشفى الأمل التابعة لها في مدينة خان يونس، وأوضحت أن الاحتلال اقتحم المستشفى لمدة 10 ساعات متواصلة، قام خلالها بتفتيش المستشفى وتحطيم بعض الأجهزة والمعدات الطبية، والتحقيق مع الطواقم الطبية والتعدي عليها بالضرب.

مصابين قصف منزل شمال رفح قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي