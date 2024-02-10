ads
السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بعد مشاركته في فيلم "المنبر".. أحمد حاتم يوجه رسالة شكر إلى الأزهر الشريف

الفنان أحمد حاتم
الفنان أحمد حاتم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه الفنان أحمد حاتم رسالة شكر إلى الأزهر الشريف بعد مشاركته في أحدث أعماله السينمائية "المنبر"، خلال استضافته ببرنامج ON Set المذاع عبر قناة ON.

وقال: "انطلاق تصوير الفيلم كان من داخل منطقة الحطابة بالقاهرة، بقدم شخصية عالم أزهري ومن المقرر أن تدور قصة العمل في إطار تاريخي".

وحرص حاتم على توجيه رسالة شكر إلى الأزهر الشريف، قائلًا: "فيلم المنبر بعتبره عمل مش بيتكرر كتير، حابب اشكر الأزهر الشريف على دعمه لينا في الفيلم سواء الأماكن اللي سمحولنا نصور فيها، أو المعلومات اللي قدموها لنا" 

وأضاف: "والأشخاص اللي متواجدين منهم معانا دايما في التصوير، الفيلم هيوصل رسالة قوية عن دور الأزهر الوطني".

يشارك في بطولة فيلم "المنبر" كل من، أحمد حاتم، أحمد فهيم، كمال أبو رية، أيتن عامر، سامح الصريطي، ميدو عادل، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبدالعال. 

احمد حاتم فيلم المنبر الأزهر الشريف الفنان أحمد حاتم أعماله السينمائية