بعد مشاركته في فيلم "المنبر".. أحمد حاتم يوجه رسالة شكر إلى الأزهر الشريف

وجه الفنان أحمد حاتم رسالة شكر إلى الأزهر الشريف بعد مشاركته في أحدث أعماله السينمائية "المنبر"، خلال استضافته ببرنامج ON Set المذاع عبر قناة ON.

وقال: "انطلاق تصوير الفيلم كان من داخل منطقة الحطابة بالقاهرة، بقدم شخصية عالم أزهري ومن المقرر أن تدور قصة العمل في إطار تاريخي".

وحرص حاتم على توجيه رسالة شكر إلى الأزهر الشريف، قائلًا: "فيلم المنبر بعتبره عمل مش بيتكرر كتير، حابب اشكر الأزهر الشريف على دعمه لينا في الفيلم سواء الأماكن اللي سمحولنا نصور فيها، أو المعلومات اللي قدموها لنا"

وأضاف: "والأشخاص اللي متواجدين منهم معانا دايما في التصوير، الفيلم هيوصل رسالة قوية عن دور الأزهر الوطني".

يشارك في بطولة فيلم "المنبر" كل من، أحمد حاتم، أحمد فهيم، كمال أبو رية، أيتن عامر، سامح الصريطي، ميدو عادل، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبدالعال.