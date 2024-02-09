المعمل الكيميائي يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل بالدقى

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عاطل بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الدقي.

وامرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال عينة للمعمل الكيميائي لفحصها واعداد تقرير مفصل حولها.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام "علي ك" 44 سنة، عاطل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "4 كيس لجوهر مخدر الآيس، كيس لجوهر مخدر الهيروين، 3 قطع حشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول"، وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.