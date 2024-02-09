ضبط متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في تجارة الملابس

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى تجارة الملابس على مواقع التواصل الإجتماعى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من (عدد من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الإجتماعى) بتضررهم من

(5 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من

(99 مليون جنيه) مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" دون الوفاء بذلك.

أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "الجيزة، والمنوفية" عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل إستيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكترونى وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع "الفيس بوك".. وعدم وفائهم بإلتزاماتهم وغلق حسابتهم المستخدمة فى ذلك على مواقع التوصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.