ads
السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في تجارة الملابس

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالمنوفية تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى تجارة الملابس على مواقع التواصل الإجتماعى
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من (عدد من المواطنين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الإجتماعى) بتضررهم من
(5 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 
(99 مليون جنيه) مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" دون الوفاء بذلك.
 أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "الجيزة، والمنوفية" عن تحديد أماكن تواجد المتهمين وتم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقيامهم بتحصيل المبالغ المالية المشار إليها مقابل إستيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكترونى وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع "الفيس بوك".. وعدم وفائهم بإلتزاماتهم وغلق حسابتهم المستخدمة فى ذلك على مواقع التوصل الإجتماعى.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

تشكيل عصابى بالمنوفية النصب على المواطنين