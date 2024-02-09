رسميًا.. كوكا يعود إلى فريقه القديم في الدوري التركي

عاد المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، إلى ناديه القديم في الدوري التركي، اليوم الجمعة، خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024.

وأعلن نادي ألانيا سبور تعاقده مع كوكا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قادمًا من بنديك سبور، لينضم إلى فريقه القديم حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ورحب ألانيا سبور بعودة كوكا من جديد، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس).

ونشر النادي التركي مقطع فيديو لأهداف كوكا مع الفريق، أثناء إعلانه التعاقد مع مهاجم المنتخب الوطني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من بنديك سبور.

ولم يكشف الناديين حتى الآن، أي تفاصيل مادية عن انتقال كوكا لفريق ألانيا سبور معارًا لنهاية الموسم الحالي.

وبذلك يعود كوكا إلى ألانيا سبور مجددًا، حيث ارتدى قميص الفريق خلال الموسم الماضي، حينما خرج للإعارة من أولمبياكوس اليوناني.

ورحل كوكا عن أولمبياكوس مطلع هذا الموسم، بعد فسخ تعاقده مع النادي اليوناني، لينضم إلى بنديك سبور التركي بعدما أصبح لاعبًا حرًا.

ويخوض صاحب الـ30 عامًا بانتقاله إلى ألانيا سبور التركي، التجربة الاحترافية السابعة له في أوروبا بعد ريو آفي وسبورتنج براجا البرتغاليين وأولمبياكوس اليوناني وكونيا سبور وبنديك سبور التركيين وألانيا سبور مرتين.

وشارك أحمد حسن كوكا في 4 مباريات فقط مع بنديك سبور في الدوري التركي، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه سجل مع الفريق 3 أهداف (هاتريك) في بطولة كأس تركيا.