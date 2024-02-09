أبرزهم أحمد فتحي ومحمود حميدة.. نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان الأقصر السينمائي

رصدت عدسة "البوابة نيوز"، فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من معبد الأقصر، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير، من أبرزهم محمود حميدة، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، أحمد فهمي، أحمد حاتم، صبري فواز، خيري بشارة، وغيرهم من النجوم، كما شهد الحفل عدد من الفعاليات الفنية وتكريم عدد من نجوم الفن في مصر وأفريقيا.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تأسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالمياً.