تواجد مصري.. الكشف عن طاقم تحكيم نهائي أمم أفريقيا 2023

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، عن هوية طاقم تحكيم نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتختتم منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها ساحل العاج، بعد غد الأحد، بإقامة المباراة النهائية بين كوت ديفوار ونيجيريا على ملعب الحسن واتارا.

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين الموريتاني دحان بيدة، لإدارة نهائي كان 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار.

كما أسندت اللجنة، مباراة نهائي البطولة القارية، للحكم الأنجولي جيرسون دوس سانتوس كمساعد للموريتاني بيدة، والزامبية ديانا شيكوتيشا مساعد ثان، والمغربية بشرى كاربوبي حكمًا رابعًا.

وشهد طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 تواجد مصري، حيث يقود الحكم الدولي محمود عاشور غرفة تقنية الفيديو، بمعاونة ماريا ريفيت من موريشيوس.

وتعد مواجهة النهائي بين كوت ديفوار ونيجيريا، المباراة العاشرة للحكم المصري عاشور كحكم تقنية الفيديو في أمم أفريقيا 2023.

وأدار محمود عاشور 5 مباريات في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا في دور المجموعات و2 في دور الـ16 وواحدة في ربع النهائي وأخرى في نصف النهائي.