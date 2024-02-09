احتجاجا على إجراءات الاتحاد الأوروبي.. إضراب المزارعين البولنديين وإغلاق الحدود مع أوكرانيا

قرر آلاف المزارعين البولنديين، اليوم الجمعة، الإضراب في 250 موقعا وأغلقوا المعابر الحدودية مع أوكرانيا احتجاجا على إجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن تغيير المناخ وتدفق السلع الزراعية إلى البلاد، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".

وأظهرت وسائل الإعلام البولندية ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي طوابير طويلة من الجرارات عند عدد من المعابر الحدودية مع أوكرانيا وعلى الطرق السريعة حول المدن في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت قناة "بولسات" البولندية أن الشرطة في العاصمة وارسو أصدرت تحذيرات مرورية لمعظم أنحاء البلاد، لا سيما على الحدود الأوكرانية.

وفي مدينة بوزنان، على بعد حوالي 300 كيلومتر (186 ميلا) غرب وارسو، أوقف المزارعون حوالي 1000 جرار أمام المكاتب الحكومية الإقليمية.

وقال اتحاد المزارعين البولندي أنه سيتم بدء إضرابا عاما لمدة شهر.

وينضم المزارعون البولنديون إلى سلسلة أوسع من الاحتجاجات من قبل نظرائهم في جميع أنحاء أوروبا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا ورومانيا واليونان وليتوانيا وبلجيكا ولاتفيا.

وبينما تنضم بولندا إلى المزارعين من تلك الدول في الاحتجاج على اللوائح البيئية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، يقول اتحاد المزارعين والقادة الزراعيين في بولندا إنهم تضرروا على وجه الخصوص من تدفق السلع الأرخص التي تأتي إلى البلاد من أوكرانيا، مما خلق منافسة غير عادلة.

وفي مقابلة مع "بولسات" هذا الأسبوع، قال وزير الزراعة البولندي تشيسلاف سيكيرسكي إن المزارعين المضربين لديهم شكاوى مشروعة و "يحتجون لمصلحتنا جميعا كمستهلكين."

يشار إلي أن الاتحاد الأوروبي خفف بعض التعريفات واللوائح المتعلقة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022.