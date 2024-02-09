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الجمعة 09 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مارك روفالو يحصل على نجمة في ممشى الشهرة بهوليوود

مارك روفالو
مارك روفالو
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حصل الممثل الأمريكي مارك روفالو، البالغ من العمر 56 عامًا، على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة.

وخلال الحفل، الذي حضره الممثل برفقة زوجته صن رايز وولديه، قال روفالو للحضور إنه "أروع شيء أن يكون أحباؤه هنا لأن الشرف وجودهم بقدر ما هذا التكريم شرف لي".

واختتم روفالو خطابه بشكر عائلته على دعمه طيلة السنوات الماضية، قائلاً: "اسمحوا لي أن أذهب وأعيد هؤلاء المجانين إلى المنزل وعليهم أن يعيشوا معي كل هذه السنوات. شكرًا لكم يا شباب".

وغرد روفالو عبر حسابه بموقع"X": “شكرا لكم، هذه النجمة ليست لي، إنها  لكل من كان جزءًا من حياتي”.

 وترشح مارك روفالو، لجائزة الأوسكار هذا العام في فئة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Poor Things" للنجمة إيما ستون، ومن إخراج يورجوس لانثيموس.

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مارك روفالو ممشى المشاهير في هوليوود