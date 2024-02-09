ضباب وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

يتطلع المواطنون في مصر إلى معرفة حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت 10 فبراير 2024، وفقًا لتوقعات غرف العمليات المركزية في المحافظات.

من المتوقع أن يشهد الطقس في مختلف مناطق البلاد تغيرات ملحوظة، حيث يتوقع تأثير ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية. ومع ذلك، فإن الطقس نهارًا سيكون مائلًا إلى الدفء في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما يُتوقع أن يكون شديد البرودة ليلاً في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفيما يتعلق بالمحافظات، يُتوقع تأثير الضباب الكثيف على طرق محافظات البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية، الشرقية، الدقهلية، والقليوبية، وذلك من الساعة 4 فجرًا حتى 9 صباحًا. وتُسجل أقل درجة حرارة للصغرى في كاترين حوالي صفر درجة مئوية.

وتحذر غرف العمليات المركزية المواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرًا لحجب الرؤية الأفقية أحيانًا، وتُحذّر أيضًا فئات مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية وحساسية العيون بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فإن القاهرة الكبرى والوجه البحري ستشهد درجة حرارة عظمى تبلغ 21 درجة مئوية وصغرى تصل إلى 12 درجة، بينما تكون العظمى في جنوب سيناء حوالي 24 درجة مئوية والصغرى 15 درجة.

وتنصح غرف العمليات المركزية المواطنين بتوخي الحذر واتباع تعليمات السلامة أثناء التنقل، والابتعاد عن الأماكن المفتوحة في حالة تواجد الضباب الكثيف، وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.