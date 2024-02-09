مقترح برلماني بضم مرضى الجُزام والسرطان والحروق لمنظومة الخدمات المتكاملة

تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة موجه إلى كلا من السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بشأن ضم مرضى الجُزام والأمراض السرطانية والحروق من الدرجة الأشد لمنظومة كارت الخدمات المتكاملة



حيث قال «أبو نحول» في مستهل الاقتراح، أن هناك الآلاف بل مئات الآلاف من المصريين سنويًا يصابون بمختلف الأمراض السرطانية والاورام الخبيثة بمختلف أنحاء الجمهورية

وأشار عضو مجلس النواب إلى ان تلك الأمراض التي يتحمل معظمهم تكاليف علاجها سواء علاج كيماوي أو اشعاعي على نفقته الخاصه، بما لا يتناسب مع أوضاعه المعيشية والمادية

كما أشار أبو نحول أيضًا إلى وجود آلاف المرضى المصابين بمرض نادر لكنه في غاية الخطورة وهو مرض الجزام، ذلك المرض الذي تكمن خطورته في أنه حال عدم تلقي العلاج المناسب يؤدي إلى وفاة المريض، كما أنه في معظم الحالات حتى وبعد الشفاء لا يتمكن المريض من متابعة حياته بشكل طبيعي نظرا لتأكل معظم أطرافه

وأردف عضو البرلمان المصري ان نفس الأمر بالنسبة للمرضى أصحاب الحروق من الدرجة الاشد، الذين يعانون الأمرين من عدم وجود وظائف بسبب التشوهات التي قد تكون لحقت بهم جراء ذلك الحادث، إلى جانب ضعف قدرتهم البدنية على القيام بأي أعمال شاقة

واختتم خالد أبو نحول الاقتراح بمطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بضم الفئات السالف ذكرها إلى منظومة كارت الخدمات المتكاملة أسوة بفئة ذوي الهمم، نظرًا لما يعانوه من ازمات ومشكلات صحية وجسدية ومادية.