دراما رمضان.. طارق لطفى "لوك مختلف" فى مسلسل العتاولة

طرحت منصة شاهد الرقمية الصورة الدعائية للفنان طارق لطفى أحد أبطال مسلسل"العتاولة"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

ظهر الفنان طارق لطفى بلوك مختلف، حيث كان حليق الرأس وبشارب كثيف، ونال إعجاب وإشادة الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، جاءت التعليقات تظهر إعجابها باللوك الخاص بالشخصية التى يجسدها.

المسلسل بطولة طارق لطفى، أحمد السقا، مى كساب، حنان يوسف، زينة، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هدي الإتربي، والإخراج أحمد خالد موسى.

يشارك الفنان طارق لطفى فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "السيستم"، بطولة طارق لطفى، أحمد الفيشاوي، محمد على رزق، بسنت شوقى، نسرين طافش، نهي عابدين، أحمد فهيم، راندا جبر، رانيا منصور، والإخراج أحمد البنداري