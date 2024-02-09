الصور الأولى لتجهيزات معرض “أهلا رمضان” بطور سيناء

تابع مبروك الغمريني، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، ومحمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة ، تجهيزات معرض أهلا رمضان، بسوق بدر الحضاري، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

كانت الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء برئاسة محمد وحيد، قد عقدت اجتماعا مع تجار مدينة طور سيناء منتسبي الغرفة بمختلف الأنشطة التجارية وذلك بمقر الغرفة التجارية من أجل التجهيز والاستعداد لإقامة معارض اهلا رمضان لعام 2024م بمدينة طور سيناء الذي يجرى افتتاحه يوم 15 فبراير .



استهل محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية كلمة الافتتاح بالترحيب بالتجار مؤكدا أن الغرفة التجارية هي بيت كل التجار وخاصة منتسبي الغرفة وبدورها حماية التجار.

من جانبه أكد الدكتور حاتم السيد النائب الأول لرئيس الغرفة أن الغرفة التجارية سوف تقوم بالدعم الكامل لكافة التجهيزات واحتياجات التجار لعرض منتجاتهم.



وشدد حنا رمسيس النائب الثاني لرئيس الغرفه علي ضرورة توافر كافة المعروضات بأسعار مخفضة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد السيد محمد حامد امين صندوق الغرفة، ضرورة ضبط الأسعار بما يحقق مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له.

وأوضح مصطفى واصل سكرتير عام الغرفة ومحمد ربيع امين مساعد الصندوق أنه سوف يتم مخاطبة الجهات المعنية عن طريق رئيس الغرفه لإقامة معارض دائمه بالمحافظة من أجل توفير كافة السلع المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور حاتم السيد نائب أول رئيس الغرفة وحنا رمسيس " النائب الثاني لرئيس الغرفة" ومحمد حامد "امين صندوق الغرفة" ومصطفى واصل " سكرتير عام الغرفة التجارية" ومحمد ربيع " امين مساعد الصندوق" وفرح كامل " عضو مجلس الاداره"

و احمد سالم" مدير عام الغرفة " واحمد الحضري " نائب رئيس مجلس المدينة.

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