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الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

تستهدف 14 سلعة استراتيجية.. استمرار صدمات سلاسل الإمداد في إفريقيا

إفريكسيم بنك
إفريكسيم بنك
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قالت مجموعة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير إفريكسيم بنك، إن استمرار تكرار  صدمات سلاسل الإمداد والتموين جراء التداعيات العالمية الراهنة؛ قد تسببت في الإضرار بحركة التجارة الإفريقية وما تلاه على المواد الأولية وتدفقات العملات الأجنبية داخل البلدان الإفريقية.

كشف أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك حول حركة الأسعار وأثره علي معدلات النمو بنهاية النصف الأخير من العام الماضي؛ أنه ينبغي قيام صناع القرار و المستثمرين بمراقبة اتجاهات الأسواق خصوصا فيما يتعلق بالسلع داخل المنطقة الإفريقية بصورة أكثر انتظاما.

أشار إلي أن هذه الاتجاهات تتطلب العمل على وضع تدابير وقائية واستباقية لمواجهة تصاعد الأسعار وتقلباتها خصوصا على مستوي 14 سلعة استراتيجية  منها 7 سلع زراعية من بينها القمح والكاكاو والقطن والذرة والزيوت و القهوة، و 5 سلع منها تتعلق بالمعادن منها الذهب والزنك والنحاس والألومنيوم والكوبالت، بجانب النفط والغاز الطبيعي كمصادر للطاقة والنقل.

افريكسيم بنك الاقتصاد الافريقي التداعيات العالمية سلاسل الإمداد السياسات النقدية