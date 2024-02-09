رئيس البرلمان العربي يثمن المبادرة السعودية لبحث وقف عدوان الاحتلال على غزة

ثمن عادل العسومي رئيس البرلمان العربي مبادرة المملكة العربية السعودية بدعوة الأمير فيصل بن فرحان عبدالله وزير الخارجية لعقد اجتماع تشاوري يضم وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية.

وأكد "العسومي" دعم البرلمان العربي لمخرجات هذا الاجتماع التشاوري، الذي شدد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلا عن أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

وثمن "العسومي" الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما أشاد بالجهود الحثيثة والمساعي المستمرة التي يبذلها الأمير فيصل بن فرحان عبدالله وزير الخارجية السعودي في هذا الشأن.

وأكد أن هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها القضية الفلسطينية تحتاج إلى توحيد المواقف العربية وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الأشقاء في دولة فلسطين في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرضون لها على أيدي كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لمدة تزيد عن الأربعة أشهر بشكل متواصل، مجددا دعم البرلمان العربي لكل خطوة عربية تصب في اتجاه وقف هذه المجازر التي لم يشهدها العالم في التاريخ الحديث.