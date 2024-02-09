قصور الثقافة تستعد لإطلاق عروض نوادي المسرح بالغربية

تشهد محافظة الغربية عددا من العروض المسرحية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن عروض نوادي المسرح، وفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة، والمقرر إقامتها على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، بداية من منتصف الشهر الحالي.

تضم العروض المسرحية عددا من المسرحيات، من بينها: "الدرافيل" من تأليف خالد الصاوي، وديكور سارة علاء، وإضاءة إبراهيم الطنطاوي، وموسيقى طارق أحمد، ومن إخراج أحمد عبد السلام، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا الغنائية حول مجموعة من الشباب يسعون لتكوين إمبراطورية ليحكموا من خلالها العالم، لكن تواجههم العديد من العقبات الاجتماعية.

وبنص للشاعر والكاتب المسرحي النمساوي بيتر توريني، ومن إخراج أحمد جمال، يناقش العرض المسرحي "صيد الفئران" تأثير المجتمع الرأسمالي على الأفراد، ومدى حالات العزلة والتلوث الفكري بين البشر اللذين يعيشون حالة من الزيف ويتخفون وراء الأقنعة الزائفة.

"بين عالمين" عرض مسرحي يحاول من خلاله المؤلف والمخرج حسين راشد البحث عن الحقيقة من خلال الكشف عن الحقائق في عالم الحياة والموت، وبين صراعات الخير والشر، على يد بطل العمل الذي يحاول جاهدا أن يكتشف الواقع الحقيقي.

وضمن شريحة نادي الطفل، يشهد مسرح 23 يوليو عرض مسرحي بعنوان "باب الجنة"، تأليف محمد عبد الحافظ، ديكور حسين راشد، ومن إخراج خالد النموري، وتدور أحداثه حول عدد من أبناء إحدى الحارات اللذين يحاولون تجميل الحارة اللذين يعيشون بها بقيادة "عم صابر"، وهو أحد أبطال القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر، رغم الصراع الكبير مع أشقياء المناطق المجاورة لهم.

يذكر أن العروض المسرحية سوف تعرض بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وهي من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والمنفذة من خلال الإدارة العامة للمسرح، والإدارة العامة لثقافة الطفل.