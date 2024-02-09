أمين كموش يفوز بجائزة مسئول الأمن المثالي بالشرقية

كرمت الإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم مسئول الأمن بإدارة العاشر من رمضان التعليمية، بمحافظة الشرقية، أمين محمد إبراهيم علي كموش ، كمسئول الأمن المثالي علي مستوي محافظة الشرقية للعام 2023/2024
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفي إطار حرص الإدارة العامة للأمن علي الاهتمام بالعنصر البشري كعنصر هام في عناصر العملية التعليمية ونظرا لما يقوم به مسئولي الأمن من مجهودات كبيرة لها أكبر الأثر في انتظام وحسن سير العملية التعليمية وكذلك احتواء المشاكل وايجاد الحلول المناسبة لها."