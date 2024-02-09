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الجمعة 09 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

أمين كموش يفوز بجائزة مسئول الأمن المثالي بالشرقية

أمين كموش يفوز بجائزة
أمين كموش يفوز بجائزة الأمن المثالي بالشرقية
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كرمت الإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم مسئول الأمن بإدارة العاشر من رمضان  التعليمية، بمحافظة الشرقية،  أمين محمد إبراهيم علي كموش ، كمسئول الأمن المثالي علي مستوي محافظة الشرقية للعام 2023/2024 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفي إطار حرص الإدارة العامة للأمن علي الاهتمام بالعنصر البشري كعنصر هام في عناصر العملية التعليمية ونظرا لما يقوم به مسئولي الأمن من مجهودات كبيرة لها أكبر الأثر في انتظام وحسن سير العملية التعليمية وكذلك احتواء المشاكل وايجاد الحلول المناسبة لها."

أمين كموش يفوز بجائزة الأمن المثالي بالشرقية

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مديرية التربية والتعليم بالشرقية الأمن المثالي أمين كموش اداره العاشر من رمضان التعليمية وزارة التربية والتعليم