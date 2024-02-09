مجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 27 شهيدًا وأكثر من 50 جريحًا

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مجازر جديدة في قطاع غزة، راح ضحيتها 27 شهيدًا وأكثر من 50 جريحًا.

استشهد 9 مواطنين وأصيب 11 آخرون في مدينة غزة برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي استهدف منزلًا قرب دوار حيدر غرب المدينة.

ارتفع عدد الشهداء في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 10 شهداء، منهم 8 شهداء ارتقوا برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على مجمع ناصر الطبي ومحيطه، في حين ارتقى شهيدان قرب مدارس العودة التي تؤوي نازحين في عبسان شرق خان يونس.

اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقطعت الاتصال بشكل كامل مع طواقمها العاملة في المستشفى.

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين النازحين على إخلاء مجمع مدارس العودة، حيث نزح عدد منهم إلى مستشفى غزة الأوروبي.

عملت جرافات الاحتلال وآلياته على تجريف منازل المواطنين في محيط مدارس العودة، ونسف الاحتلال مربعا سكنيا غرب خان يونس.

شن طيران الاحتلال غارات على مدينة رفح، وقرب الحدود المصرية جنوب رفح، وبلدة بيت حانون شمال القطاع، ومخيم جباليا.

قصفت مدفعية الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطن، جرى نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى. كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب شاطئ مخيم النصيرات.

حصيلة العدوان الإسرائيلي

في حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر إلى 27947 شهيدا، بالإضافة إلى 67459 جريحا، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.